Voorlopig geen extra besmettingen bij Chiro Jongens Peer: "13 leiders negatief getest"

24 juli 2020

12u45 2 Peer Na het plots annuleren van hun bivak omdat één leider positief testte op het coronavirus, krijgt Chiro Jongens Peer ook wat goed nieuws. Dertien andere leiders hebben allemaal negatief getest.

Het was een donderslag bij heldere hemel toen één van de leiders van Chiro Jongens Peer positief testte op het coronavirus. En dat vlak voor aanvang van hun bivak. Alles werd geannuleerd en iedereen van de begeleiding werd meteen getest. “Maar dertien leiders hebben tot nu toe al negatief getest", bevestigt hoofdleider Mathijs Feyen. “Dat betekent dat er met zekerheid geen extra besmettingen zijn.”

De optie om een alternatief kamp in Peer zelf te organiseren, lag open. Eén van de voorwaarden was dat er genoeg leiders negatief moesten testen. Mogelijk kan dat in augustus doorgaan, maar daar bestaat nog geen uitsluitsel over.

“Financieel zullen we wel zien hoe we dit opvangen. De kampplaats waar we heengingen, is op de hoogte. Eerst zien dat we allemaal gezond blijven", liet Feyen eerder al weten.

Omdat de bewuste leider ook actief was bij het Jongerencentrum De Bak in Peer, werden ook daar de deuren gesloten. “De contacten van de voorbije dagen worden momenteel in beeld gebracht. Op die manier proberen wij een eventuele verdere verspreiding in te perken”, verklaarde burgemeester Steven Matheï.