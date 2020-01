Vliegend object gespot nabij Kleine-Brogel Birger Vandael

27 januari 2020

Afgelopen weekend zag een aandachtige lezer van onze krant een vreemd vliegend object vanuit Heusden-Zolder richting Kleine-Brogel vliegen. Omdat er sprake was van een drone, legden we ons oor even te luister bij de luchtmachtbasis. Daar had het wachtpersoneel geen drone opgemerkt. Ook bij politiezone Kempenland was er geen melding gemaakt van een drone. “Het is zo dat drones absoluut verboden zijn in het volledige gecontroleerde luchtruim rond de vliegbasis. Schendingen van het luchtruim worden dan ook niet zonder gevolg geklasseerd”, klinkt het op de basis. Wat was het vliegend object dan wel? Men heeft in Kleine-Brogel wel een idee. “Er zijn éénpersoonsvliegtuigjes die enorm gelijken op dergelijke drones.”