Vliegbasis Kleine-Brogel opent deuren voor buren en jongeren Birger Vandael

09 september 2019

09u36 0 Peer Deze vrijdag zal de vliegbasis van Kleine-Brogel de deuren openen voor het grote publiek. De ‘burenkijkdag’ is bedoeld om de inwoners van Peer en de omliggende gemeenten een blik achter de schermen te geven, terwijl jongeren uit heel Vlaanderen op de ‘jobdag’ kennis kunnen maken met de grote variëteit aan beroepen op de vliegbasis.

De speciale opendeurdag wordt georganiseerd door de 10de Tactische Wing. Zij zijn fier op vliegbasis die jaarlijks zo’n 6.500 vlieguren genereert. Een gedeelte daarvan wordt gevlogen in het buitenland tijdens operaties en grootschalige en gecombineerde oefeningen, de overige trainingsuren worden gepresteerd vanuit de thuisbasis zelf.

Al die vliegbewegingen passeren uiteraard niet onopgemerkt. Vele omwonenden zijn hiermee opgegroeid en kijken al lang niet meer op van een overvliegende jet. Toch bestaat er ook irritatie bij bepaalde inwoners. De vliegbasis beseft dat jachtvliegtuigen decibels produceren en nodigt dan ook haar ‘buren’ uit om een beter inzicht te krijgen in het hoe en waarom en ter compensatie van het geluid dat ze jaarlijks veroorzaken.

Jobs

Studenten van de derde graad zijn dan weer welkom om aan specifieke standen meer uitleg te krijgen over allerlei soorten jobs. Specialisten ter zake van de vliegbasis bemannen deze standen, voeren demo’s uit en staan de bezoekers te woord aangaande hun taken binnen de vliegbasis.

Intussen zullen er ook heel wat vliegactiviteiten waarneembaar zijn. Vliegbasis Kleine-Brogel ontvangt die dag namelijk internationale luchtvaartteams die er het weekend doorbrengen met het oog op hun deelnames aan de Sanicole International Airshow te Hechtel-Eksel.

Inschrijven verplicht

Inschrijven is verplicht ! De geïnteresseerde omwonende kunnen zich via hun gemeentelijke websites of de website www.kleinebrogelairbase.be registreren en een toegangsticket op naam & adres verschaffen.