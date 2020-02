Vijf dertigers uit Noord-Limburg krijgen in totaal 74 maanden cel voor diefstal en drugs- en wapenbezit Birger Vandael

25 februari 2020

14u33 0 Peer Vijf dertigers uit Noord-Limburg krijgen celstraffen tussen 6 en 28 maanden voor feiten van diefstal en drugs- en wapenbezit. Vanaf het voorjaar van 2019 liep het verkeerd met de mannen, die in Hechtel-Eksel, Peer en Pelt flink wat overlast veroorzaakten.

De vijf beklaagden zijn een 37-jarige man en een 30-jarige man uit Hechtel-Eksel, een 31-jarige man uit Pelt, een 32-jarige man uit Peer en een 30-jarige man uit Peer. De zware jongens zijn in wisselende samenstelling onder meer schuldig aan de diefstal van een Citroën DS3 en een Mazda 121. Ze gingen ook lopen met dames- en herenfietsen, een mountainbike en een bromfiets.

Diefstal bij jongerenhuis en Forest & Fun

Bij het Jongerenhuis De Container VZW in Peer gingen drie van hen op 24 juni 2019 lopen met een luidspreker, beamer, rookmachine en mengpaneel. Op 3 september 2019 bracht één van hen ook het bezoek aan de Forest & Fun in Pelt, waar hij minstens 23 bogen, 18 pijlen en een doos met schietschijven stal. De heren hadden ook problemen met drugs. Zo waren ze onder meer in het bezit van heroïne, speed en GHB.

De Hechtel-Ekselaars worden beschouwd als de zwaarste jongens. Zij kregen dan ook celstraffen van 20 en 28 maanden en zijn momenteel reeds aangehouden. De Peltenaar en de oudste Perenaar krijgen celstraffen van zes maanden. Die laatste krijgt daar wel nog een boete van 8.000 euro bij. De jongste Perenaar krijgt een celstraf van veertien maanden.