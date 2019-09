Vier podia op feesteditie Muilpeer Stadsfestival BVDH

03 september 2019

13u29 0 Peer Aanstaande zaterdag viert het Muilpeer Stadsfestival zijn vijfde verjaardag met een speciale feesteditie. In en rond ’t Poorthuis zijn er vier podia waar je vanaf 17.30 uur gratis terecht kan voor muziek en ambiance.

In de Grote Zaal van ’t Poorthuis staan bekende namen zoals FCKabul, Jacle Bow (met lokale held Joris Thys) en de hoofdact The Sore Losers op het podium. In de Kleine Zaal kan je naar intieme clubconcerten van Jasper Erkens en Tout Va Bien gaan. De voortuin van ’t Poorthuis wordt omgetoverd tot ‘Yummy Yard’ met verschillende foodtrucks en dansbare deuntjes door DJ Medicynvak (Davy Deckmijn, drummer Zornik). Het Fairtrade Forest is the place to be om te genieten van een Fairtrade cocktail in de lounge.

Duurzaamheid

Muilpeer zet naar goede gewoonte ook in op duurzaamheid met herbruikbare bekers, beloningen voor fietsers en afvalscheidsrechters. Nieuw dit jaar zijn de inspiratiesessies rond duurzaamheid in de brede zin van het woord. Yaël van vintagebar Hen Hen in Beringen vertelt hoe ze als jonge ondernemer lokale producten promoot. Tomas De Gregorio brengt zijn boek Walden mee, over zijn avontuurlijke jaar leven in het bos, om te illustreren dat leven met minder echt wel een meerwaarde kan zijn. Noortje van Fabriek Ecologique toont met praktische voorbeelden en tips aan dat je met weinig moeite heel wat minder afval produceert.

Het festival wordt afgesloten met een afterparty tot 3 uur met DJ Tony De Ruyter en DJ Kwijt Trek System. Om 17.30 uur worden de deuren van dit grootse verjaardagsfeest geopend en trakteert Muilpeer de eerste 100 bezoekers op een lekker stukje verjaardagstaart.