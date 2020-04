VIDEO. Paashaas verrast zorggebruikers en medewerkers Sint-Elisabeth Wijchmaal Birger Vandael

14 april 2020

12u22 0 Peer Op paasdag werden de zorggebruikers en medewerkers van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth Wijchmaal verrast door een verschijning van de paashaas. Medewerker Frederik Symons had zich voor de gelegenheid verkleed om eitjes uit te delen. “Ook voor ons zijn het uitzonderlijke paasdagen, de bewoners hier kunnen minder activiteiten doen en krijgen geen bezoek”, vertelt communicatieverantwoordelijke Erwin Pellens.



Het Begeleidingscentrum is een permanent werkend centrum met ondersteuningsvormen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en/of karakterstoornis. Bij de aanvang van de maatregelen hebben alle zorggebruikers te horen gekregen dat ze voor onbepaalde tijd niet meer naar huis zullen kunnen gaan en dat ze ook geen bezoek meer kunnen ontvangen van familieleden, vrienden, vrijwilligers. Op die manier zorgt men ervoor dat hun naasten niet ziek zouden kunnen worden, al is dat moeilijk om te begrijpen voor personen met een verstandelijke beperking.

Paaseieren en dansmoves

Toch zijn er gelukkig nog medewerkers die voor een lach op de gezichten van de bewoners zorgen. Naast paaseieren, had Symons ook zijn dansmoves meegenomen. Zo ging iedereen in het lentezonnetje uit de bol op onder meer ‘Lief Klein Konijntje’.

“Het is echter voor diezelfde medewerkers niet zo evident”, weet Pellens. “De coronamaatregelen hebben er voor veel medewerkers voor gezorgd dat hun takenpakket anders werd ingevuld. Afdelingen sloten en ze werden ingezet op andere plaatsen. Het is ook zo dat zij dagelijks in de frontlinie staan, met als gevolg de angst om zichzelf en hun gezin te besmetten. Dat ze er dagelijks blijven staan, toont aan dat het de helden van de zorg zijn.”