Verkoopsweekend project Bergerheide BVDH

22 juni 2019

Dit weekend vindt op de Bergerheide site het verkoopsweekend van de bouwwerken plaats. Een jaar geleden gingen de werken van start en het project maakt grote vorderingen. Reeds de helft van de appartementen heeft al een eigenaar gevonden. De urban villa’s van Bergerheide bevinden zich in een nieuw aan te leggen park, op slechts 500 meter wandelen van de markt van Peer. Daarmee is deze locatie tussen de Baan naar Bree en de Monsstraat een van de laatste rustige en groene zones in het Peerse centrumgebied. Bewoners of investeerders hebben ruime keuze: 1 of 2 slaapkamer-appartementen gaande van 87 tot 147 m2. Alle appartementen hebben een terras van minstens 15m2. Zowel zaterdag als zondag kan je binnenwandelen tussen 10 en 17 uur.