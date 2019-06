Veiling SV Breugel levert 17.280 euro op, stadionnaam voor 2.200 euro verkocht Birger Vandael

03 juni 2019

15u16 0 Peer Vrijdagavond vond bij voetbalclub SV Breugel de veiling van allerlei voetbalaccessoires plaats. Zo bracht een gesigneerd shirt van doelman Thibaut Courtois 1.200 euro op en werd de stadionnaam van de club zelfs voor 2.200 euro verkocht. In totaal werd 17.280 euro ingezameld, de helft hiervan gaat naar Kleine Prins vzw.

SV Breugel heeft een extra centje nodig om enkele structurele werkzaamheden te kunnen betalen. Daarom kwam men via het bestuur op het idee om een veiling te organiseren en deze te koppelen aan een goed doel. Met dank aan onder meer Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk en voorzitter van Kleine Prins, kon de club enkele mooie voetbalaccessoires in zijn bezit krijgen. Deze werden verkocht en de helft van de opbrengst gaat uiteindelijk naar de vzw. Deze centjes worden aangewend om hun project met vakantiehuisjes in Nederlands-Limburg te ondersteunen.

De naam van het stadion werd verkocht voor ruim 2.000 euro, al mag deze nog niet bekend worden gemaakt. Het was iemand uit Kleine-Brogel zelf die het bod indiende, vermoedelijk trad hij op als stroman. In de loop van de komende week zal blijken wat er achter dit bod schuilt.

Meet-and-greet met Thibaut Courtois

Het shirt van Courtois gaat naar een jonge vrouw uit Ham. Zij verzamelt gedragen sportshirts. “Toen vader Thierry Courtois vernam dat zij het shirtje had gekocht, regelde hij meteen een meet-and-greet met de familie Courtois in Bilzen. Zo kon Thibaut zelf het exemplaar overhandigen”, vertelt Dominique Goven van SV Breugel. “Onze veiling was een succes: we rekenden op 8.000 euro maar het is dus meer dan dubbele geworden.”