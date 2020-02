Veertienjarige na schooluitstap in ziekenhuis geslagen voor ogen van medeleerlingen Birger Vandael

03 februari 2020

11u48 0 Peer Op 8 september 2017 kwam een school uit Overpelt terug na een uitstapje ter gelegenheid van de sportdag. Een veertienjarige jongen wilde bij zijn moeder in de wagen stappen, toen hij plots bij de schouder werd gegrepen en tegen de grond werd geslagen. De Peerse dader, vandaag 21 jaar, riskeert een fikse werkstraf van 70 uren. Het slachtoffer zou door de gebeurtenissen zijn jaar hebben moeten overdoen en vraagt een schadevergoeding van 5000 euro.

In de zaak lopen twee getuigenissen lijnrecht tegenover elkaar. De oorzaak lijkt in elk geval een conflict te zijn rond de zus van het slachtoffer. De dader beweert dat hem die dag werd gevraagd om het meisje met rust te laten. “De jongen nam mij bij de keel, waarna ik hem geslagen heb.” Aan de kant van het slachtoffer klinkt een volledig ander verhaal. “Beklaagde kwam uit het niets aangelopen en sloeg zonder enige aanleiding mijn cliënt in elkaar”, aldus de advocate.

Vluchtauto

Na de feiten zette de dader het op een lopen. Hij werd achterna gezeten door enkele leerkrachten en stapte in een Audi, die als vluchtauto fungeerde en aan hoge snelheid wegreed. Het slachtoffer moest worden afgevoerd met de ambulance. “De feiten hadden een stevige impact op de jongen”, ging de advocate van het slachtoffer verder. Hij voelde zich maandenlang onveilig en durfde niet met de bus naar school. Ik heb het trouwens zelden meegemaakt dat er zo flagrant tegen een strafdossier wordt gepleit. Er zijn objectieve getuigen die onze versie bevestigen.”

De verdediging van de beklaagde acht het niet bewezen dat het schooljaar door de feiten verloren ging. Er wordt gesproken van uitlokking en de vrijspraak wordt gevraagd. Vonnis op 2 maart.