Vechtersbaas vliegt naar de cel na caféruzies in Peer en Neerpelt BVDH

14 oktober 2019

19u29 3 Peer Een 30-jarige man uit Peer vliegt voor twee jaar achter de tralies nadat hij op 15 augustus 2016 en op 3 december 2016 twee andere mannen verwondde bij vechtpartijen op café. Hij krijgt ook een boete van 1.800 euro en moet aan één slachtoffer een schadevergoeding van 20.615,13 euro betalen.

Op 15 augustus vonden de feiten plaats aan de Steenweg Wijchmaal in Peer. Het slachtoffer was een 56-jarige man (leeftijd vandaag, red.) uit Hechtel-Eksel. Die beweerde door de man te zijn vastgepakt en tegen de grond gegooid. Twee vrienden van het slachtoffer zagen het voor hun eigen neus gebeuren.

Op 3 december vond een gelijkaardig voorval plaats in Den Drempel in Neerpelt. Toen was het slachtoffer een 29-jarige man (leeftijd vandaag, red.) uit Neerpelt. De dader kon vluchten en werd verderop aangetroffen met bloedvegen op zijn T-shirt. Getuigen konden hem aan de vechtpartij linken. Het slachtoffer kon een week niet gaan werken.