Twintiger gaat door het lint in Peer: twee agenten en ambulancier gewond Dirk Selis

01 mei 2020

12u18 0 Peer “De politie van de zone KEMPENLAND werd gisterenavond omstreeks 19u20 gealarmeerd omtrent geweld binnen een woning in de Oudestraat in het centrum van Peer. Een 27-jarige man zou in de woning agressief zijn.

Een eerste politieploeg, bestaande uit twee inspecteurs, ging meteen ter plaatse. Bij hun aankomst richtte de verdachte zich al snel naar de twee inspecteurs. Een van de inspecteurs werd o.a bij de haren getrokken. Met de hulp van ambulanciers, waarvan ook 1 gewond werd, kon de man overmeesterd en gearresteerd worden. Twee extra politieploegen en een hondengeleider zijn in bijstand opgeroepen.

Gebroken rib

De twee aanvankelijke inspecteurs werden gewond naar het ziekenhuis in Pelt gebracht. Eén van de agenten had onder andere een barst in de pols. De andere agent had bloeduitstortingen aan hoofd, nek en rug. Zij hebben ondertussen de medische diensten mogen verlaten, maar zijn bijzonder onder de indruk van de feiten. De gewonde ambulancier werd eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Hij liep onder meer een gebroken rib op. Gelet op de agressieve toestand van de verdachte werd hij eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is op dit moment nog steeds gehospitaliseerd. Zijn toestand laat voorlopig niet toe om verhoord te worden. Het parket Limburg heeft een onderzoeksrechter gevat voor weerspannigheid en slagen en verwondingen aan politiediensten en ambulanciers.