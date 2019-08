Twijfels na tiental bezwaarschriften tegen komst van Kipster: “Logisch dat mensen bezorgd zijn” Birger Vandael

27 augustus 2019

09u08 0 Peer Deze zomer liep in Peer een openbaar onderzoek over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de eerste Belgische stal van Kipster. In totaal zouden er zo’n 48.000 legkippen naar Wijchmaal komen, al zit niet iedereen daar op te wachten. Ook de stad twijfelt nu om positief advies te geven.

De aanvraag betreft het slopen van bedrijfsgebouwen en het bouwen van twee legkippenstallen aan de Bovenstestraat. Er liep ook nog een tweede aanvraag over het bouwen en regulariseren van een vleeskippenstal, maar die werd ingediend door Wilko bvba en niet door Kipster. De boerderij van Kipster zou er één worden met veel glas en een zonnedak dat elektriciteit levert voor ongeveer 200 huishoudens. In totaal werden er een tiental bezwaarschriften ingediend.

Niet in Grote-Brogel

De kritiek van de buurtbewoners is op te delen in drie elementen. Allereerst is er sprake van een gebouw binnen bouwvrije agrarische zone. “Dat probleem stelt zich niet omdat de bouwvrije agrarische zone daar niet herbevestigd is”, weet schepen van Landbouw Dirk Colaers (CD&V) daarover. Her en der wordt de regio rond de Breugelhoeve in Grote-Brogel als betere locatie aangeduid. “Dat vind ik onlogisch. Kipster hoort thuis in landbouwgebied en heeft zelf voor Wijchmaal gekozen.”

Een tweede element zijn de bezorgdheden op vlak van de gezondheid van de buurtbewoners en inwoners. Er wordt onder meer gevreesd voor geurhinder en voor verkeersproblemen in de buurt van het bedrijf (Er wordt gewag gemaakt van 7.600 voertuigen extra op jaarbasis, red.) Kipster zelf kondigde reeds speciale filters aan zodat het fijn stof dat kippenboerderijen uitstoten bijna volledig wordt opgevangen.

Grondwatervervuiling

Een derde element zijn de bezorgdheden op vlak van de gezondheid van de kippen. Kipster gaat er prat op de meest diervriendelijke legboerderij ter wereld te zijn, waar de haantjes niet worden vernietigd zodra ze uit het ei kruipen. Gemeenteraadslid Peter Smeets (onafhankelijk) maakt in zijn bezwaarschrift gewag van zware grondwaterverontreiniging dat niet geschikt zou zijn als drinkwater voor de dieren: “Zo is er het risico dat de zware metalen via de eieren in de voedselketen terecht komen. Verder stel ik me ook de vraag hoe Kipster kan voldoen aan de eis van het Federaal Agentschap van de Voedselveiligheid dat alle voertuigen bij aankomst en vertrek gereinigd en ontsmet worden. Als dit niet gebeurt, kan er vogelgriep ontstaan, met alle gevolgen vandien.”

Schepen Colaers begrijpt deze punten van kritiek, maar ziet ze niet als onoverkomelijk. “Ik was positief verrast toen ik het Nederlandse bedrijf bezocht en zag dat de kippen goed behandeld werden. Dat moet ook zo, want anders leggen ze geen eieren en dat is natuurlijk wel cruciaal. Enkele kippen hadden wat pluimverlies, toen ik daarnaar vroeg bleek dat een klein probleempje met de voeding te zijn. Er was inderdaad ook een lichte geurhinder in de ontvangstruimte. Ik ben er echter van overtuigd dat Kipster - mits voldaan wordt aan alle regels en voorwaarden - in Wijchmaal kan komen en een goede band met de buurtbewoners kan opbouwen. De impact op vlak van verkeer kan er zijn en dan moeten we kijken hoe we dat gaan aanpakken. Het is logisch dat de buurt zich vragen stelt. Wij zullen alle bezwaarschriften dan ook analyseren en iedereen van een antwoord voorzien.”