Tweede Limburgse schakelzorgcentrum komt waarschijlijk aan woonzorgcentrum Sint-Antonius Birger Vandael

01 april 2020

12u25 0 Peer Nadat maandag in Sint-Truiden het eerste schakelzorgcentrum van Limburg opende, moet het tweede centrum de deuren open aan het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Peer. Dat schakelzorgcentrum zorgt ervoor dat de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden blijft voor complexe zorg. De locatie moet nog bevestigd worden door de Gouverneur van Limburg en de Vlaamse regering.

Als eerste optie voor de locatie van het schakelzorgcentrum voor Noord- en West-Limburg werd Peer voorgesteld. Concreet gaat het om een recent gerealiseerde nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Sint-Antonius, de zogenaamde P-blok. Deze staat los van de rest van het woonzorgcentrum en dat zou ook gelden voor de organisatie. Het centrum zou de deuren openen als de capaciteit van het Mariaziekenhuis in Pelt in gevaar dreigt te komen. Momenteel is dat nog niet aan de orde, woensdag daalde het aantal personen met een besmetting immers van 56 naar 54.

Voor wie?

Een schakelzorgcentrum biedt een oplossing voor zowel COVID-19-patiënten als anderen, die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die nog niet naar huis kunnen. Bijvoorbeeld omdat er in de eigen woonomgeving geen aangepaste zorg kan verleend worden. Daarnaast kan een schakelzorgcentrum ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met COVID-19 en niet thuis kunnen blijven, maar toch niet meteen naar het ziekenhuis moeten. Het omgekeerde kan ook. Het schakelzorgcentrum zal er ook zijn voor mensen die met het coronavirus in het ziekenhuis hebben gelegen en vervolgens niet meteen naar huis kunnen.