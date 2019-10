Twee auto’s botsen tegen tankwagen RTZ

13 oktober 2019

Op de Deusterstraat in Peer zijn zaterdagmiddag twee auto’s tegen een overstekende tankwagen gebotst. Een eerste bestuurder was al gestopt om de truck over te laten, maar twee andere auto’s achter hem botsten wel tegen elkaar. Zij knalden vervolgens nog tegen de tankwagen aan. Beide bestuurders liepen bij het ongeval verwondingen op.