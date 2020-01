Toneelstuk ‘De Zevende Zonde’ brengt twee nieuwelingen op de planken BVDH

03 januari 2020

09u18 0 Peer In februari komt toneelvereniging comediA met de nieuwe productie ‘De Zevende Zonde’ naar Den Tichel in Wijchmaal. Met Eva Moerman (40) uit Bree en Jarne Bertho (20) uit Peer staan er twee nieuwelingen op de planken. Zij kwamen een jaar geleden naar de ‘open repetitie’ en bleven plakken.

Eva en Jarne uit Peer voelden zich geroepen voor de open repetitie. “Ik wilde al langer toneelspelen, maar de verenigingen in de buurt stonden niet te springen voor nieuwe gezichten. Toen ik de oproep van comediA zag, heb ik mijn kans gewaagd”, vertelt Eva. Jarne stond al op de planken tijdens zijn middelbareschooltijd in Hechtel. De open repetitie van comediA deed het weer kriebelen. “Het was een warme oproep en ik was meteen verkocht. De goesting was er weer en ik heb eigenlijk nooit getwijfeld”, zegt Jarne.

Goesting

De twee nieuwkomers hebben alvast één ding gemeen: goesting in toneel. “Ik doe niets liever dan mensen animeren. Steek mij in een kostuum en ik kom in mijn rol”, aldus Eva. Ook Jarne staat graag op de planken. “Toneel vraagt inleving. Je krijgt de kans om je een heel andere ik aan te meten. Dat is een leuke uitdaging”, voegt Jarne toe. “Absoluut”, weet ook Eva. “Ik kreeg meteen het vertrouwen van de groep. Daarom voel ik me ook goed in mijn rol.”

Op donderdag 23 januari om 19.30 uur staat er in Den Tichel een nieuwe open repetitie op het programma.“Niet twijfelen, gewoon komen. comediA zorgt er wel voor dat je je onmiddellijk thuisvoelt”, oppert Jarne. “Je krijgt tijdens de open repetitie een stukje van de nieuwe productie te zien. Net genoeg om ook de rest te willen zien. En daarna te blijven hangen natuurlijk”, lacht Eva.

Interesse? Stuur dan een mail naar welkom@comediapeer.be of neem contact op met Lily Vranken, 0479 48 37 43.

Alle info via www.comediapeer.be