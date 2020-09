Tijl Swennen wint in Lommel: “En nu meedoen voor de overwinning op het BK” Koen Wellens

13 september 2020

18u21 0 Peer Tijl Swennen (Sport en Steun) heeft de nieuwelingenwedstrijd in Lommel gewonnen. De Perenaar was in het Kristalpark de beste van een kopgroep van vier renners. “Het is mijn tweede overwinning van het seizoen. Tja, dat hadden er meer kunnen zijn, maar ik ben vooral blij dat ik weer kan koersen. Over een kleine maand is er het BK in Affligem. Ik heb de datum alvast in het rood aangeduid”, vertelt Swennen.

Veel volk voor de wedstrijden op het Lommelse industrieterrein en dus was organisator Kevin Hulsmans een tevreden man. Ook provinciaal voorzitter Jos Mondelaers zag dat het goed was. “Wij hebben heel hard gewerkt om de organisatie op poten te zetten. Ik ben drie dagen zoet geweest in Lommel en zondagavond zal het ook niet vroeg worden”, lacht Mondelaers die één van zijn poulains zag winnen bij de nieuwelingen. Tijl Swennen maakte deel uit van een kopgroep van vier renners en aan de meet toonde de tweedejaarsnieuweling uit Peer zich de snelste. Swennen won dit seizoen ook al de oefenkoers in Zolder, maar die zege dateert al van zeven maanden geleden.

Veel gemist

Om maar te zeggen dat corona er ook bij de nieuwelingen stevig op ingehakt heeft. “Zeg dat wel. Ik zou dit seizoen een heel mooi programma rijden met onder meer verschillende interclubwedstrijden. De goesting was heel groot, ik was klaar om nog verder te kunnen groeien als renner.” Wordt de overstap naar de juniores dan een moeilijk verhaal? “Dat denk ik niet. Ik ben goed blijven trainen, maar een wedstrijd rijden, is toch een heel ander verhaal. Voor mij is koersen meedoen voor de winst, anders kan je beter niet starten. Vandaag was ik vrij zeker van mijn stuk. Ik wist dat de drie medevluchters niet zo snel waren. Al moet je dan nog wel doen, hé”, grinnikt Swennen.

Tricolore ambities

Swennen rijdt dit seizoen nog maar één wedstrijd: het BK in Affligem. De nieuwelingen krijgen er een pittig parcours voor de wielen geschoven. Aan ambitie ontbreekt het de Noord-Limburger alvast niet. “Ik weet nog niet of ik bij de kanshebbers ben, maar zelfs in het Belgische kampioenschap start ik met een duidelijk plan. Wat dat is? Meedoen voor de trui”, zet Swennen zijn tricolore ambities kracht bij.