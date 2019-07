Tiende editie van Het Maïsdoolhof mikt op 10.000 bezoekers BVDH

16 juli 2019

20u06 0 Peer Met de opening van Het Maïsdoolhof in Peer start een vaste zomertraditie. Al voor de tiende keer kan je aan de Lindebosstraat heerlijk verdwalen tussen 300.000 maïsplanten. De organisatie hoopt opnieuw minstens 10.000 bezoekers te mogen ontvangen.

Vorig jaar mocht het groene labyrint met ‘muren’ tot 2,5 meter hoog de 100.000ste bezoeker ooit ontvangen. Dat maakte van de negende editie een speciale gebeurtenis. Dit jaar hoopt men op een gelijkwaardig succes. Temidden van het plantrijke decor vind je een stroberg van zo’n zes meter hoog die dienst doet als uitkijkpunt. De vrijwilligers van de Landbouwraad, de Bedrijfsgilde en de Stad Peer voorzagen ook opnieuw een speeltuin.

‘Gewone’ spelen voor kinderen

Elk jaar proberen de organisatoren iets nieuws te bedenken om kinderen te verrassen en om hen opnieuw te laten genieten van ‘gewoon spelen’, ver weg van allerhande digitale hebbedingen. Ze doen dat met eenvoudige hulpmiddelen zoals strobalen, hoepels, een crossparcours, een zandbak, een touw om aan te slingeren en een trampoline. Een andere troef blijft natuurlijk de kinderboerderij, waar ze konijntjes, cavia’s en kuikentjes kunnen aaien. Een zomers terrasje maakt het helemaal af.

Wanneer kalft de koe?

Ook de wedstrijd ‘Wanneer kalft de koe?’ is inmiddels een klassieker tijdens Het Maïsdoolhof. Als jij kan raden op welke dag de koe zal bevallen van haar kalfje, dan maak je kans op mooie prijzen. Alle informatie vind je op www.wanneerkalftdekoe.be.

Het Maïsdoolhof is elke dag van 10 tot 18 uur te beleven tot en met zondag 1 september. Toegang bedraagt 3 euro. De wandelpaadjes zijn toegankelijk met een kinderwagen of rolstoel en wie met de fiets komt, kan zich afstellen op knooppunt 77 op het fietsroutenetwerk. Op vrijdag 9 augustus ontdek je het labyrint in het donker tijdens ‘Maïs by Night’. Tussen 20 en 24 uur zoek je je weg met zaklampen. Er zijn dan ook hapjes en drankjes voorzien.