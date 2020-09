Ticketverkoop voor nieuw cultuurseizoen gaat donderdag van start Birger Vandael

15 september 2020

13u25 0 Peer Op donderdag 17 september gaat de ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen van start. Wie dit najaar op de valreep alsnog een vleugje cultuur wil opsnuiven, kan vanaf 9 uur terecht op de website van het Bibliotheek en Cultuurcentrum (BICC).

Het BICC-team pakt uit met klinkende namen voor het nieuwe cultuurseizoen. Onder meer Ish Ait Hamou, Kommil Foo, Laïs, Michael Van Peel en Karola’s Kitchen staan op het programma. Daarnaast vind je in de brochure ook heel wat talent van eigen bodem, zoals de Koninklijke Harmonie van Peer, O’Jay & The Southern Company (Jan Bas) en Karel Schoofs. Je herkent hen aan het label ‘Made in Peer’.

De organisatie vraagt om tickets online te bestellen via de website www.biccpeer.be. De stad zorgde ervoor dat alle voorstellingen en activiteiten op een veilige manier kunnen verlopen, wat wel betekent dat de ticketoplage beperkt is.