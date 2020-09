Ticketverkoop nieuw cultuurseizoen gaat donderdag van start Birger Vandael

15 september 2020

13u25 0 Peer Ish Ait Hamou, Kommil Foo en Laïs: het nieuwe cultuurseizoen in Peer heeft enkele klinkende namen op de agenda van het najaar staan. De ticketverkoop, die gaat op donderdag 17 september van start.

Naast de eerder genoemde namen pakt het BICC-team (Bibliotheek en Cultuurcentrum) nog uit met onder meer Michael Van Peel en Karola’s Kitchen. Voorts vind je in de brochure ook heel wat talent van eigen bodem terug, zoals de Koninklijke Harmonie van Peer, O’Jay & The Southern Company (Jan Bas) en Karel Schoofs. Je herkent hen aan het label ‘Made in Peer’.

Tickets kan je hier online bestellen, vanaf donderdag 17 september om 9 uur. De voorstellingen zelf zullen op een veilige manier georganiseerd worden, onder meer door het aantal toeschouwers te beperken. Dat betekent dus ook dat het aantal beschikbare tickets beperkt is, en snel zijn dus de boodschap is.