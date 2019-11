Subsidie van 5.149,46 euro voor elektrische dienstwagen van Stad Peer BVDH

27 november 2019

18u21 0

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) helpt zes Limburgse steden en gemeenten die hun gebouwen energiezuinig maken of hun openbare verlichting ‘verledden’. Ze trekt daarvoor in totaal 143.863,46 euro uit. In totaal gaat er 5.149,46 euro naar Peer. De Perenaren kunnen weldra gebruik maken van een elektrische dienstwagen, die het stadsbestuur van Peer wil delen met de bevolking. Het geld wordt voor dit project gebruikt. “Als we de energietransitie willen realiseren, moeten de bevolking, ondernemingen en de overheid de handen in elkaar slaan. Als Vlaamse regering geven we lokale projecten met draagvlak bij de bevolking een duwtje in de rug.”, zegt Demir.