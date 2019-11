Strijkmarathon voor Warmste Week BVDH

08 november 2019

Familiehulp organiseert naar aanleiding van de Warmste Week een strijkmarathon in Peer. Dit event zal plaatsvinden in het regiokantoor aan het Burgemeester Dupontplein vanaf vrijdag 13 december om 12 uur tot zaterdag 14 december 12 uur. Mensen kunnen een strijkbeurt reserveren via mail (diane.aerts@familiehulp.be) en betalen 10 euro voor het eerste half uur en 5 euro per extra half uur strijken. De opbrengst gaat naar 'National Domestic Workers Movement' van zuster Jeanne De Vos, een organisatie die strijdt voor betere arbeids- en levensomstandigheden van huishoudpersoneel in India.