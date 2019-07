Start van voorbereidende werken aan Dommelhuis BVDH

08 juli 2019

15u31 0 Peer Vandaag gaat men in Peer van start met de voorbereidende werken aan het Dommelhuis. Dit gebouw zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel, dat eigendom is van Stad Peer, zal dienst doen als ontmoetingsruimte en bezoekerscentrum. Het tweede deel is eigendom van een privépartner en voorziet voornamelijk kantoorruimte.

Vlak bij het centrum van Peer ligt de Dommelvallei. Op deze unieke locatie ontspringt Bosland en vormen natuur, landbouw en recreatie een mooi geheel. Binnenkort zal het Dommelhuis hier haar huisvesting krijgen en de poort tot Bosland vormen. Het publieke gedeelte krijgt een educatieve invulling met onder andere een buitenbelevingsroute en gidsenwerking. Het project kan rekenen op de steun van PDPO voor het gebouw en Leader voor het educatieve gedeelte.

Het tweede deel ligt aan de overkant van de Steenweg Wijchmaal. Het is nog niet duidelijk welke partners zich hier zullen komen vestigen. Ook jonge ondernemers met een specialiteit in natuur, landbouw, water of technologie zijn hier welkom. De twee delen vormen samen ‘de poort tot Bosland’ en zorgen voor een extra beleving in Peer.

Modulaire bouw

De voorbereidende werken houden in dat er enkele bomen gekapt zullen worden, daar waar het Dommelhuis komt te staan. Het kappen van de bomen neemt slechts enkele dagen in beslag en heeft weinig impact op het verkeer. Vanaf maandag 5 augustus starten de effectieve werken voor het Dommelhuis. Het Stadsbestuur koos voor een modulaire bouw, waardoor het Dommelhuis op korte tijd zal staan.