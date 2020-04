Stadsmedewerkers maken 3.000 mondmaskers Birger Vandael

30 april 2020

Medewerkers van de Stad Peer zijn vandaag gestart met het maken van mondmaskers. Het gaat om personeel dat omwille van de coronamaatregelen wat minder werk heeft dan normaal. Ze zullen achter hun naaimachine plaatsnemen of hanteren schaar en strijkijzer. In totaal zullen ze tot 3.000 mondmaskers produceren. Deze worden samen met de 10.000 maskers die de stad besteld heeft bij Buseloc vanaf 14 mei bedeeld aan de inwoners of gebruikt door de medewerkers in de kinderopvang.