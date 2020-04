Stad zamelt oude laptops en tablets in voor kansarme gezinnen Birger Vandael

10 april 2020

10u34 0 Peer Samen met RIMO en de Welzijnsregio Noord-Limburg zal de Stad Peer oude laptops en tablets inzamelen. De toestellen worden in orde gebracht en geschonken aan kinderen van kansarme gezinnen in het basis- en secundair onderwijs.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn kinderen aangewezen op thuisonderwijs. Daarvoor is een computer of tablet echt noodzakelijk. Jammer genoeg heeft niet elk gezin zo’n toestel. Daarom zet de Stad Peer mee de schouders onder een project van RIMO, de Welzijnsregio Noord-Limburg en EuroSys om oude laptops en tablets te verzamelen. EuroSys zal de toestellen die binnenkomen helemaal in orde zetten.

Heb jij een laptop of tablet met kabel en wil je die schenken? Breng het toestel dan naar ’t Poorthuis. Dat kan vandaag nog tot 17 uur of aanstaande dinsdag 14 april tussen 9 en 12 uur. Aan de schuifdeur aan het Klantencontactcenter (rechts als je in de foyer staat) staat een doos. Daarin kan je het toestel met kabel leggen.