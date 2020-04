Stad Peer organiseert ‘Buitenspeeldag’ online Birger Vandael

21 april 2020

Door de coronacrisis, is het dit jaar niet mogelijk om allemaal samen buiten spelen. Daarom organiseert Stad Peer de ‘in uw kot’ Buitenspeeldag online. Morgen, woensdag 22 april, worden van 13 tot 17 uur allerlei leuke opdrachten op het Facebookevenement ‘Online Buitenspeeldag in Peer’ gedeeld. De creatieve Peerse jeugdverenigingen zorgen voor een mooi programma met activiteiten die je in je tuin of living kan uitproberen. Wil je meedoen? Ga dan naar de Facebookpagina van Stad Peer of Jeugddienst Peer en neem deel aan het evenement ‘Online buitenspeeldag in Peer’.