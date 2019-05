Stad Peer deelt herbruikbare groenten- en fruitzakjes uit BVDH

24 mei 2019

10u27 0

Volgende week gaat de laatste week in van Afvalvrij mei. De vierde en laatste uitdaging in de strijd tegen wegwerpverpakkingen roept op om een herbruikbare tas te gebruiken. Daar speelt de stad Peer op in met haar eigen herbruikbare groenten- en fruitzakjes. Die worden uitgedeeld op de Peerse maandagmarkt van 27 mei. De stad zet zich al langer in voor het milieu en het terugdringen van zwerfvuil onder de noemer #PeerProper. Dat leidde ook al tot vele opruimacties in de stad.