Stad investeert 420.000 euro in omschakeling naar ledverlichting Birger Vandael

09 maart 2020

12u37 0 Peer De komende zes jaar investeert de stad Peer 420.000 euro om de openbare verlichting te laten overschakelen naar ledverlichting.

Deze maatregel past in het grotere plaatje van het Peerse klimaatplan, waarin wordt gefocust op duurzaamheid. In samenwerking met Fluvius worden er in Peer de komende jaren 4000 straatlampen voorzien van energiezuinige ledverlichting.

Eind maart wordt hiervoor een eerste aanzet gegeven en worden zo’n 600 armaturen, verspreid over heel Peer, vervangen.