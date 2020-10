Spreuken in het straatbeeld moeten geestelijke gezondheid in de kijker zetten Birger Vandael

Tussen 1 en 10 oktober zet de stad Peer het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Er wordt samengewerkt met handelaars, scholen, verenigingen... om het thema dit jaar extra in de kijker te zetten, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Zo duiken op ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars deugddoende spreuken op. Jongeren zorgen dan weer voor kleurrijke krijttekeningen op straat. En er wordt ook aandacht geschonken aan 80+’ers in de vorm van een kaartje met een leuke, deugddoende boodschap.