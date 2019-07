Slippen, crashen en scoren: autovoetbal is hilarisch! Marco Mariotti

28 juli 2019

19u23 0 Peer Amerikaanse toestanden in Peer zondagmiddag. Rijdende autowrakken namen het tegen elkaar op om te ‘voetballen’ en het laatste beetje uit hun versleten motor persen. Optrekken naar die bal!

Schijnbewegingen, doorsteekpasses, en zelfs afstandsschoten. Autovoetbal is iets voor waaghalzen, dat is zeker. Maar in Peer was het vooral plezier verzekerd. Oude Volkswagens, Opel Corsa’s en zelfs BMW’s uit de jaren negentig waren helemaal verstevigd met kooien en dikkere bumpers.

Drie tegen drie bestuurders namen het telkens tegen elkaar op en moesten een oranje ‘voetbal’ van 120 centimeter hoogte aan de overzijde van het veld krijgen. Opvallend waren de vrouwelijke bestuursters die net met meer snelheid op de bal durfden inbeuken dan de mannen.

