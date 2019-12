Slechtziende Guido Roex bereikt Kortrijk (195km) op tandem en zamelt zo 7.000 euro in voor goede doel

Met de opbrengst wilde Guido GSVT steunen en een showdowntafel naar Limburg halen. Samen met zijn kompaan Marcel Nouwen vertrok hij woensdagochtend om 6 uur aan de Run-Inn in Kleine-Brogel. “Er waren muzikanten en er was veel volk komen opdagen. Dit was een gedroomd vertrek", lacht de zestiger. Ook burgemeester Steven Matheï (CD&V) was een kijkje komen nemen.

Pech in de finale

De tocht naar Kortrijk verliep vlot. “We hadden het weer aan onze kant. Gelukkig hadden we de juiste dag uitgekozen. Dat maakte dat we 28 kilometer per uur als gemiddelde konden behalen.” Op het einde was er wel nog een dosis pech. “In Deerlijk, op zo’n vijf kilometer van het einde, hadden we vier lekke banden na elkaar. Het gevolg van een ijzerdraadje dat ook onze buitenband had beschadigd. Een lokale fietsenmaker hielp ons uit de nood."

In totaal haalt Guido zo’n 7.000 euro op voor het goede doel. Hij kwam ook in de uitzending van De Warmste Week: “Dat was een emotioneel moment, maar we zijn fier op onze prestatie!”