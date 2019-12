Slechtziende Guido (67) fietst op tandem van Kleine-Brogel naar Kortrijk (195 km) voor De Warmste Week Birger Vandael

13 december 2019

15u01 3 Peer In Kleine-Brogel kent iedereen Guido Roex wel. De 67-jarige man rijdt al 25 jaar competitiewedstrijden op de tandemfiets. Hij werd geboren met een ernstige afwijking aan zijn zicht, maar dat hield hem nooit tegen om grote dromen te koesteren en die ook nog eens waar te maken. “Met de opbrengst wil ik GSVT steunen en een showdowntafel naar Limburg halen”, legt Guido uit.

Ondanks zijn slechtziendheid is de Breugelaar heel zijn leven erg actief geweest in het sportwereldje. “Ik heb altijd torbal (een balsport die in teamverband wordt beoefend en specifiek is ontwikkeld voor mensen met een visuele handicap, red.) gespeeld, tot ik in 1994 in contact kwam met het wereldkampioenschap voor tandems, dat in Peer werd gereden. Beetje bij beetje verbeterde ik me in deze discipline. Eerst waren onze fietsen nog te klein, maar door deel te nemen aan wedstrijden, kwam ik in contact met beter materiaal, nam ik deel aan de befaamde Ronde van België en behaalde ik zelfs de nationale titel.”

Op 18 december staat Guido dus voor een nieuwe uitdaging. “Ik ben voorzitter van GSVT (Gehandicaptensportvereniging Toekomst vzw) en vorig jaar vroegen we ons af waarom we eigenlijk niet deelnemen aan De Warmste Week. We zorgden er het afgelopen jaar voor dat GSVT erkend werd als goed doel en ik nam vervolgens zelf het initiatief om deze zware fietstocht te ondernemen. We trekken naar Kortrijk. Op het einde laten we de Vlaamse Ardennen wel links liggen, al zit er toch nog een stevige kasseistrook in de finale.”

Supportersbus

Samen met zijn partner Marcel Nouwen is de Breugelaar zich nu volop aan het klaarstomen voor zijn onderneming. Er stonden al ritjes van Mechelen naar Kortrijk en van Zottegem naar Kortrijk op de planning. Op de dag zelf zullen er ook wielertoeristen aansluiten. Om 7 uur ’s morgens vertrekt het peloton aan de Runn-Inn in Kleine-Brogel. Supporters kunnen met de bus mee naar Kortrijk om de fietshelden daar te ontvangen. “We hebben bij Tex Vision ook nog een unieke uitrusting laten maken, het zal de moeite zijn”, voorspelt Guido.

Eerste ‘showdowntafel’ voor Limburg

Met het geld zal GSVT investeren in verschillende G-sportdisciplines. Onder meer het G-wielrennen en het torbal zullen op deze manier over extra middelen kunnen beschikken. “Het is de bedoeling om terug een G-wielerwedstrijd in Kleine-Brogel te organiseren”, klinkt het ambitieus. Daarnaast wil Guido ook een ‘showdowntafel’ voor GSVT aankopen. Deze sportieve ‘bak’ maakt het mogelijk voor blinden en slechtzienden om tafeltennis te spelen en zou dan onder meer in home Monsheide en aan het G-sportcentrum van Dommelhof gebruikt kunnen worden. “In andere provincies zijn er al competities, maar in Limburg huppelen we achter de feiten aan. Als ik dat kan veranderen, ben ik tevreden”, besluit Guido.

Alle info is terug te vinden via www.gsvt.be.