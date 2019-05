Sint-Elisabeth trekt met eigen Theatergroep langs lagere scholen Birger Vandael

22 mei 2019

16u14 40 Peer Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth heeft sinds kort een eigen Theatergroep. ‘De Bretellen’ verzamelt enkele getalenteerde acteurs van Dagcentrum Fierkant uit Sint-Huibrechts-Lille. Momenteel zijn ze volop aan het oefenen voor hun eerste voorstellingen. “Je ziet dat ons logo een strik is met een hoek af, maar het blijft wel een mooie strik. Dat is een beetje de boodschap die we willen uitdragen”, vertelt bezieler Anne-Sophie Evrard.

Anne-Sophie kwam destijds bij Sint-Elisabeth terecht door haar studie Orthopedagogie. “Tijdens een stage werkte ik hier en maakte ik uiteindelijk ook een eindwerk rond integratie. Ik moest daarbij spelletjes organiseren voor kleuters en hier ontstond ook een poppenkastverhaal. Dat was een fijn gegeven en ideaal voor alle personen met een beperking om hun talenten aan de buitenwereld te tonen. Ik was ervan overtuigd dat ik hier verder mee wou.”

Wegwijs in Anderland

Zo zagen ‘De Bretellen’ het levenslicht. “In feite zijn het allemaal volwassenen met een verstandelijke beperking die samen een poppenkastverhaal vertellen”, legt Anne-Sophie uit. “Het stuk krijgt de titel ‘Wegwijs in Anderland’ en gaat over Octaaf De Raaf. Als vogel voelt hij zich niet thuis in zijn eigen land, dus trekt hij naar ‘Anderland’. Daar ontmoet hij nieuwe soortgenoten en komen zijn eigen vaardigheden beter tot recht. De onderliggende boodschap is dat ‘anders-zijn’ ook gewoon ‘speciaal’ kan zijn. Nog te vaak koppelen mensen een beperking puur aan ‘anders-zijn’. We mikken vooral op kinderen tussen 4 en 6 jaar omdat hun leefwereld het dichtst aansluit bij het verhaal.”

In de praktijk worden de poppen van het poppentheater allemaal bediend door acteurs met een beperking. “Ze leren ook zelf de tekst aan, al worden ze wel ondersteund hierbij. De bedoeling is dat zij hun stuk brengen. We zijn met vier acteurs, een verteller en verschillende personen worden ingeschakeld bij de liedjes en muziek, of achter de schermen.”

Première bij Helibel

Bij een eerste voorstelling exclusief voor de ouders was iedereen heel enthousiast. “We merken ook aan de zorggebruikers dat ze staan te popelen om hun kunsten te tonen”, glimlacht Anne-Sophie. Op 6 juni vindt de première plaats in basisschool de Helibel in Sint-Huibrechts-Lille. Volgend jaar hoopt de theatergroep langs verschillende lagere scholen te trekken. Alle geïnteresseerde kandidaten mogen zich alvast melden bij dagcentrum Fierkant via mail dc.theater@bc-elisabeth.be of tel: 011/550690. Om tot een mooie en goed gepresenteerde voorstelling te komen zijn ze nog op zoek naar fondsen/sponsoring voor de aankoop van geschikte en aangepaste geluidsinstallatie en belichtingsmaterialen. Geïnteresseerden mogen contact opnemen met e.pellens@bc-elisabeth.be .