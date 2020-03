Restaurant Fleurie ziet af van afhaalgerechten; “Voor de veiligheid van onze gasten en onszelf” Birger Vandael

21 maart 2020

12u09 0 Peer Restaurant Fleurie uit Peer is één van de horecazaken die getroffen is door de verspreiding van het coronavirus. Nog minstens twee weken zal de zaak de deuren gesloten moeten houden. Aanvankelijk probeerde Fleurie nog een deel van de voorraad aan verse ingrediënten aan te bieden in afhaalvorm, maar toen de situatie escaleerde werd daar ook een einde aan gemaakt.

“Wij hadden de strenge maatregelen die ruim een week geleden werden aangekondigd, zoals veel collega’s niet zien aankomen”, vertellen René en Francien De Jong eerlijk. “Uiteraard hielden we ons wel netjes aan de regels en hebben we vrijdagavond 13 maart onze laatste shift gedraaid. Alle reservaties voor de daaropvolgende periode werden afgezegd.”

Volle koelkasten

Chefkok René had net een nieuw menu voorbereid, met als resultaat volle koelkasten. “Tijdens de feestperiode in december hadden we al eens een viergangenmenu samengesteld om af te halen, dus probeerden we dat nu opnieuw. Op die manier konden we een deel van de voorraad redden, al moesten we de meerderheid toch weggooien. Uiteindelijk besloten we de keuken volledig te sluiten.”

Zware klap

De flexijobbers en studenten die in de zaak werken, werden voorlopig afgezegd. “We hopen van harte dat de regering ook passende maatregelen voorstelt zodat deze tijdelijke sluiting voor ons en voor onze sectorgenoten niet rampzalig hoeft te zijn. Want het is een uitdagende sector maar we doen het dagelijks met een hart voor het vak. Deze klap valt voor ons en vele anderen zwaar. Gezien gezondheid primeert, doen we wat we gepast vinden en hopen we dat het virus zo min mogelijk slachtoffers maakt”, besluit het duo.