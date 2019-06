Rechtbank beveelt internering voor man die riek in gezicht van buur plant: “Voorbedachtheid is uitgesloten” Birger Vandael

14 juni 2019

09u27 0 Peer De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de internering bevolen voor de 64-jarige Gerard J. uit Neerpelt nadat hij op 6 augustus 2015 een riek plantte in het aangezicht van de 62-jarige Alex Kosten uit Borgerhout. Het was het triest eindpunt van een vete die al jarenlang aansleepte. De voorbedachtheid wordt door de rechtbank uitgesloten. Aan de slachtoffers moet Gerard 130.686 euro, deels provisioneel.

De feiten speelden zich af in zomerse omstandigheden. In zijn slippers met een shortje ging Alex met zijn dochter naar de koeien kijken, toen hij zijn eeuwige opponent tegen het lijf liep. De chalet van Koster was een doorn in het oog van de natuurbeschermer “Opnieuw en opnieuw was er discussie en werden we bedreigd”, beschreef de partner van Alex de langdurige vete. Zo klopte Gerard ook wel eens aan bij de Antwerpse familie om zijn beklag te doen over de chalet in ‘zijn’ natuurgebied aan de Kenensdijk in Peer.

Bij hun fatale ontmoeting was Gerard in de weide herstellingswerken aan het uitvoeren. “Het kwam tot een discussie tussen de twee meter grote Gerard en de kleine Alex Koster (1,65 meter), enkel gescheiden door een prikkeldraad. Vervolgens stapte Gerard naar zijn wagen, nam zijn riek en plantte die met volle kracht in het aangezicht van het slachtoffer. Die kon strompelend met zijn dochter vluchten en vocht een tijd voor zijn leven”, vertelde de procureur bij de behandeling.

“Schiet mij maar neer”

Gezien het gebruikte wapen, de plaats van de verwondingen en verklaringen als “het is hij of ik”, “ik ben de dader, schiet mij maar neer” en “ik wilde hem het zwijgen opleggen” ging het openbaar ministerie uit van een poging tot moord. Na het verslag van de deskundige - die het had over een geestesstoornis - werd de internering gevorderd.

Het kortetermijngeheugen van Koster raakte door de feiten blijvend aangetast. “Hij was een bruggepensioneerde die na jaren werken wilde genieten van het leven. Nu is hij een andere man geworden”, verduidelijkte advocate Aniëla De Wachter. “We hebben ons buitenverblijf verkocht en weten niet wat mijn man nog te wachten staat”, aldus de partner van het slachtoffer. Nog steeds krijgt de man elke dag medische begeleiding.Ook Gerard bleef niet gespaard van medische ellende. Hij kreeg na de feiten een hersenbloeding,.

“Wilde stier”

Jan Swennen vertelde namens de verdediging dat Koster zijn cliënt verweet verantwoordelijk te zijn voor het ‘klikken’ van bouwovertredingen. “Koster is een explosieve man, mijn cliënt beweerde dat hij als een wilde stier op hem af kwam. Of het terecht was of niet laat ik in het midden, maar Gerard kon zich daardoor bedreigd voelen. In een opwelling koos hij voor de foute oplossing. Hij had gewoon de andere kant moeten uitlopen.”