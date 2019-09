Pop-up Expo ‘Wolven in Limburg’ bereikt kaap van 10.000 bezoekers BVDH

04 september 2019

De voorbije maanden kwamen al meer dan 10.000 geïnteresseerden naar de gratis Pop-up Expo ‘Wolven in Limburg’ kijken. In de Commanderij van Gruitrode in Oudsbergen bezochten in mei en juni 4.206 mensen de reizende tentoonstelling en begeleidden gidsen 25 groepen. In de Soeverein in Lommel was het nog drukker: daar bezochten in juli en augustus maar liefst 6.000 bezoekers ‘Wolven in Limburg’. In stad Peer zouden van 4 september tot 20 oktober wel eens alle bezoekersrecords kunnen sneuvelen. Op dit moment registreerden al 54 groepen een Expo-gids, goed voor 1167 Limburgse leerlingen: alvast veelbelovend voor de komende periode.