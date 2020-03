Politiezone Kempenland zet drone in om maatregelen te controleren Birger Vandael

20 maart 2020

11u37 5 Peer De politiediensten hebben de opdracht gekregen om permanent controles uit te voeren om een strikte naleving van de maatregelen te verzekeren. Politie Kempenland zet daar nu ook de drones voor in.

“Op deze manier is het gemakkelijker om te controleren of iedereen zich houdt aan het samenscholingsverbod”, legt waarnemend burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V) uit. “We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de opgelegde maatregelen strikt na te leven. Het is absoluut noodzakelijk voor ieders gezondheid en om deze crisis zo snel mogelijk door te komen”, onderstreept burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans (HE).

Geen grote problemen

Her en der in Limburg moest de politie toch nog ingrijpen. Zo werd in Riemst eergisteren een barbecue stilgelegd. “In Peer bleef het al bij al rustig”, weet burgemeester Steven Matheï (CD&V). “We hebben wat extra controles moeten uitvoeren aan onder meer de speelpleintjes en de Finse piste, maar daarbij zijn geen grote problemen opgedoken.”

Wie de maatregelen toch aan zijn laars lapt, riskeert boetes tot 500 euro.