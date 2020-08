Plons Peer vindt nieuw stekje in Hoeve Vermeulen Birger Vandael

28 augustus 2020

11u44 0 Peer Vanaf 1 september krijgt de opvanglocatie Plons Peer-centrum een nieuw onderkomen in Hoeve Vermeulen op de scholencampus in Peer. De voormalige boerderij werd gerenoveerd en uitgebreid en wordt nu een moderne en ruime opvang voor Peer-centrum.

In 1866, bijna 155 jaar geleden, stond het wiegje van Arnold Hendrix in Hoeve Vermeulen. Apotheker Arnold trok uiteindelijk naar Antwerpen om daar de krant ‘De Standaard’ op te richten en het gebouw viel prooi aan de tand des tijd. De oude, langgevelhoeve, die vermoedelijk dateert uit 1737, was zo typerend voor de streek dat ze uiteindelijk beschermd werd. Omdat Kinderopvang Plons nu een nieuwe locatie zocht in de buurt van de Peerse scholen, werd één en één al snel twee.

Restauratie

Het team van Meer! architecten specialiseert zich in de restauratie van historisch erfgoed en pakte uit met een bijzonder ontwerp. “Naast de gerestaureerde hoeve, kwam er ook een tweede nieuwbouwvolume bij. Dat deel staat in verbinding met de oorspronkelijke hoeve. Zo vormen de twee een mooi geheel, in de stijl van de oorspronkelijke ‘Hoeve Vermeulen’”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Een restauratiesubsidie stond in voor een deel van de kosten en in mei 2019 gingen de werken van start. Natuurlijke materialen, veel lichtinval, multifunctionele ruimtes, een overdekte speelruimte en een veilige buitenspeelplaats. Veel troeven dus voor de nieuwe bestemming van het gebouw.”

De aanpalende boomgaard wordt heraangelegd en uitgebreid met speeltuigen waar vanaf september kinderen uit heel Peer terecht kunnen. Plons zit op vijf locaties: Peer-centrum, Wauberg, Wijchmaal, Kleine-Brogel en Grote-Brogel. Op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties komt iedereen in Peer-centrum samen, maar op de andere dagen zit ieder op zijn plek (verspreid omwille van corona, red.). Door de nieuwe huisvesting kunnen er 100 kinderen terecht, wat zeker tijdens de drukke vakantieperiodes handig is.

Enthousiaste ouders

Ook de kinderen en de ouders zijn enthousiast over de nieuwe locatie. Tessa Vrijsen en mama Elfi mochten al eens een kijkje nemen. “Tessa gaat sinds ze 3 is naar Plons en dat was een openbaring. Tessa bouwde er zelfvertrouwen op en leerde er ook veel vriendjes kennen buiten de klasgenootjes. Als ouder is het ook handig om te combineren met de job, anders zit je toch vaak vast aan oma en opa. Mijn man is zelfstandige en ik zit zelf ook in de zaak. Zonder Plons was dat niet haalbaar geweest. Als we ons kind hier afzetten, is dat altijd met de glimlach. En als we ze komen halen, wil ze niet naar huis. Dat is het beste teken dat je kan krijgen als ouder.” Tessa vult aan: “Hier zitten mijn vriendjes en er is ook heel leuk speelgoed. Hier is het fijn!”