Plannen voor Open Vld in Peer Birger Vandael

24 mei 2019

In Peer zijn er plannen om opnieuw een lokale Open Vld op te richten. “Momenteel ben ik mensen aan het aanspreken en probeer ik een groep te vormen. We hebben al een tiental personen die geïnteresseerd zijn om zich te engageren”, laat initiatiefnemer Patrick Winters weten. “We mikken op september als startdatum. Een maand later kunnen we dan een bestuur samenstellen.” Wie interesse heeft, kan contact opnemen met patjewinters@msn.com. Hoewel er personen zijn die zowel gelinkt zijn aan de lokale partij Appel als aan de partij Open Vld, benadrukt Winters dat het niet zal gaan om een samenvloeiing van de twee partijen.