Perenaars denken met stadsbestuur na over drie thema’s BVDH

12 juni 2019

10u23 0 Peer Vanaf 17 juni begint in Peer een nieuwe ronde ‘participeren’. “Er staan drie themamomenten op het programma. Wij denken samen na over een mobiel en veilig Peer, een gezond en slim Peer en een Peer, met een plek voor iedereen”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V).

Het project ‘Participeer’ werd zes jaar geleden gelanceerd door de Stad Peer. Zo gaf het Stadsbestuur vorm en inhoud aan een belangrijk engagement: het betrekken van inwoners bij verschillende thema’s en concrete projecten. “Samen hebben we mooie projecten gelanceerd. Zo’n aanpak wordt vandaag zelfs verplicht door het Decreet Lokaal Bestuur. We waren dus onze tijd vooruit”, aldus de burgemeester.

Twee fasen

Het huidige participatietraject betreft het Beleidsplan 20|25. “Wij doen dat in twee fasen”, weet Matheï. In juni staan er drie themamomenten op het programma: ‘mobiel en veilig Peer’ op 17 juni in B&b Factorij 10 in Wijchmaal, ‘gezond en slim Peer’ op 25 juni in de oude VDAB-gebouwen op de Noordervest en ‘een Peer, met een plek voor iedereen’ op 27 juni aan jeugdlokalen De Reep. Nog in juni start ook de digitale participatie via www.participeer.be. De bedoeling is om via korte vragen of stellingen het gedacht van de Perenaar te kennen.” Na de zomervakantie verlegt de participatiefocus zich naar de Peerse dorpen. “Het begint eigenlijk al tijdens de zomermaanden want de Peerse buurtwerkingen krijgen van ons een vakantietaak. Wij willen van hen weten wat er leeft in de buurten en de dorpen. De resultaten van deze vakantietaak nemen wij mee in de participatieronde in de dorpen.”

Meer over Peer

politiek