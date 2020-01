Perenaar (56) riskeert vier jaar cel voor misbruik dochter en stiefdochter: “Hij doet alsof het een groot complot tegen hem is”

Birger Vandael

17 januari 2020

11u19 0 Peer Een 56-jarige man uit Peer wordt ervan beschuldigd zijn dochter en stiefdochter te hebben aangerand en verkracht, hij riskeert een celstraf van vier jaar. Bovendien zou hij ook in het bezit zijn geweest van kinderporno. De feiten dateren van rond de eeuwwisseling. Pas in 2018 had het slachtoffer, inmiddels een volwassen vrouw, de moed verzameld om aangifte te doen. De beklaagde blonk uit in vreemde excuses.

Toen het slachtoffer na lang twijfelen besloot om aangifte te doen, moest ze diep graven in haar geheugen. Ze herinnerde zich hoe ze naakt wakker werd met haar vader tegen zich aan, hoe ze tot haar elfde geen topje van een bikini mocht dragen en hoe ze overdreven grondig werd afgedroogd. “Die handelingen omschrijft ze zelf als ‘onnatuurlijk’. Het is tekenend als iemand zulke zaken van jaren geleden nog kan herinneren”, stelt de procureur.

De vrouw wist ook nog te vertellen dat ze vroeger werd betast in haar schaamstreek en dat ze op de schoot van haar vader moest gaan zitten. De broer van het slachtoffer betuigde meteen zijn steun. Hij bevestigde dat het vroeger veel langer duurde om ‘slaapwel’ te zeggen tegen haar dan tegen hem. En daarbij werd de deur van de slaapkamer op slot gedaan. Toen zijn zus begon te praten over de gebeurtenissen kwam het overigens tot een vechtpartij tussen vader en zoon.

De ex-partner van de man verwees op haar beurt naar een babysit die in het verleden niet met rust gelaten werd. Behalve zijn dochter, beschuldigt ook zijn stiefdochter hem van misbruik. “Ze bleef vaak bij hem overnachten en toen zijn er zaken gebeurd die niet kunnen”, vertelde haar advocate.

Kinderporno

Verder wordt de man beschuldigd van het bezit van kinderporno. Men kon via zijn computer achterhalen dat de man onaanvaardbare zoektermen ingaf. “Hij had ook bepaalde software op zijn computer staan die ervoor zorgden dat die bestanden meteen werden verwijderd”, gaf de advocate van de burgerlijke partij mee. Volgens de beklaagde kwam hij hier eerder uit nieuwsgierigheid op terecht en had hij al snel door dat het niet ‘zijn winkel’ was.

Zelf kwam de beklaagde met een onsamenhangend verhaal op de proppen waarbij hij slechts enkele aanrakingen toegeeft. “Ik trok wel eens hun broekje omhoog of stopte hen onder in bed. Op dat moment was ik bij wijze van spreken zowel hun vader als hun moeder. Ik kan me niet inbeelden dat ik mijn dochter van negen zou betasten, terwijl mijn zoontjes buiten aan het spelen zijn. Dat zou ook zeer dom zijn, omdat ik in de procedure voor het hoederecht zat.” Zijn advocaat benadrukte dat het vooral gaat om feiten van twee decennia geleden. “Er is geen sprake van verkrachting. Voor aanranding is een achterliggende bedoeling vereist, die zie ik niet.”

De procureur had het moeilijk met de uitleg van de man. “Hij doet alsof het één gigantisch complot is van iedereen tegen hem. De reden zou een studiebeurs uit 2010 en de erfenis van zijn moeder zijn.”

Vonnis op 14 februari.