Peltse schrijver Ludo Driesen (65) verwerkt Bruegelwerken in jeugdboek: “De oude meester actueel houden bij de jeugd” Birger Vandael

03 maart 2020

10u38 0 Peer De Peltse schrijver Ludo Driesen heeft zijn tweede jeugdboek ‘Kinderspel’ uitgebracht. In zijn verhaal staat het bekende werk ‘De kinderspelen’ van Pieter Bruegel de Oude centraal. “Ook de andere werken van deze schilder komen aan bod. “Dat zorgt voor een educatief element in deze misdaadroman”, vertelt Ludo.

Het schilderij ‘De kinderspelen’ behoort tot het erfgoed van de lage landen. Bruegel verwerkte meer dan negentig verschillende kinderspelletjes in het olieverfschilderij, dat in het Kunsthistorisches Museum van Wenen hangt. ‘De kinderspelen’ dateert uit 1560 en bezit een schat aan waardevolle informatie over de manier waarop onze verre voorouders zich ontspanden. Je herkent er populaire acrobatische toeren zoals handstand en haasje over, klassieke spelletjes als blindemannetje en bikkelen en ouderwets speelgoed zoals een stokpaardje, stelten en een hoepel.

Volgens bepaalde historici zou Bruegel afkomstig zijn uit Grote-Brogel in Peer, al wordt dat door andere collega’s dan weer betwist. In elk geval laat Ludo zijn misdaadroman wel afspelen in Peer. Hij liet zich onder meer inspireren door de tentoonstelling over Bruegel die deze zomer in ‘t Poorthuis te bezichtigen was. “Het verhaal is eigenlijk een vervolg op ‘Het Kraaiennest’. Een boek dat een jaar geleden uitkwam en een ode was aan mijn geboortedorp Kleine-Brogel. Dezelfde hoofdpersonages komen aan bod.”

Diefstal

Het verhaal zelf gaat over de diefstal van ‘De kinderspelen’, dat voor de gelegenheid door de stad geleend wordt van het museum te Wenen. Uiteindelijk gaan Joerie, Jochen en Iezabel (allen twaalf jaar) alleen op onderzoek in de hoop het kunstwerk te redden van een verdwijning naar het verre buitenland. “Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar, al vernam ik dat ook heel wat volwassenen met veel plezier mijn eerste boek ‘Het Kraaiennest’ lazen.”

Ludo bezoekt binnenkort scholen om er in het vijfde en zesde leerjaar te vertellen over zijn boek ‘Kinderspel’ en uiteraard ook over Bruegel. “Op die manier wil ik de oude meester actueel houden bij de jeugd. Ik heb in het boek een unieke code verwerkt, waarmee je de schilderijen uit ‘De Bruegelgalerij’ via mijn website kan bezichtigen. In ‘De Bruegelgalerij’ vind je een afbeelding van de negentien schilderijen die in ‘Kinderspel’ aan bod komen, zoals ‘Het bruiloftsmaal’, ‘De nestrover’, ‘Dulle Griet’, ‘De kindermoord te Bethlehem’, ‘Jagers in de sneeuw’, ‘Luilekkerland’, ‘De oogst’, ‘De spreekwoorden’… Elk hoofdstuk verwijst naar een schilderij dat symbool staat voor wat er in dat hoofdstuk gebeurt.”

Derde boek

Het is duidelijk dat Ludo na zijn actieve carrière bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg in Overpelt en het schrijven van psychologische boeken nu de smaak van het schrijven van fictie te pakken heeft. “Ik hoop om nog een derde boek te schrijven, maar het hangt van veel factoren af of dat er ook zal komen…” Het boek ‘Kinderspel’ is te koop of te bestellen bij je favoriete boekhandel of webshop.

Alle info over Ludo via www.ludodriesen.be