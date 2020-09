Peerse verenigingen en organisatoren mogen rekenen op 325.000 euro aan subsidies Birger Vandael

10 september 2020

13u47 0

Het coronavirus strooide roet in het eten bij de Peerse verenigingen en organisatoren van evenementen. De Stad Peer verleent daarom partners in deze sector steun door het gedeeltelijk toekennen van subsidies aan organisatoren van evenementen op voorwaarde dat de werking in Peer verdergezet wordt. Daarnaast kunnen verenigingen en ontmoetingscentra rekenen op een éénmalige verhoging van de werkingssubsidies met 25%. “Beide acties maken deel uit van het coronaherstelplan van de Stad Peer”, vertelt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Deze operatie is goed voor een totaal bedrag van 325.000 euro aan subsidies voor de verenigingen en organisatoren van evenementen. Op die manier geven wij hen extra financiële ruimte.”