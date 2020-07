Peerse telefooncirkel moet eenzaamheid tegengaan Birger Vandael

17 juli 2020

14u53 0 Peer Deze coronaperiode is voor vele mensen, en zeker voor ouderen, een eenzame periode. Daarom ging Stad Peer op zoek naar een manier om effectief mensen elke dag opnieuw met elkaar te verbinden. Dat gebeurt door middel van een telefooncirkel. Die zal ook na corona blijven bestaan.

De telefooncirkel bestaat uit acht tot tien alleenwonende mensen die elkaar elke dag even bellen. Zo heb je dagelijks met iemand contact en is er altijd iemand op de hoogte hoe het met je gaat. De cirkel werkt niet alleen als bron van contact, maar ook als alarmeringsfunctie. Wanneer iemand niet opneemt, onderneemt de vrijwilliger actie. Daarnaast komen de deelnemers en vrijwilligers zo’n drie keer per jaar samen in dienstencentrum De Schommel. Zo kan je elkaar in levenden lijve ontmoeten en gezellig een koffietje drinken.

Voor alle leeftijden

Iedereen die alleen woont, kan meedoen. Oud en jong. Een vrijwilliger belt op een afgesproken tijdstip een deelnemer, die op zijn of haar beurt de volgende deelnemer belt. De laatste in de rij neemt weer contact op met de vrijwilliger. Wil je graag deelnemen aan een telefooncirkel of voel je je geroepen om vrijwilliger te zijn? Neem dan contact op met de initiatiefnemers via deschommel@peer.be of 011/63.46.32.