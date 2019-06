Peerse sigarettendief krijgt 20 maanden cel met uitstel BVDH

20 juni 2019

De 32-jarige Perenaar die verantwoordelijk is voor 25 misdrijven, waarvan tien winkeldiefstallen, is veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden cel met uitstel. Ook zijn geldboete van 8.000 euro is er één met uitstel. De man kocht vooral grote partijen sigaretten om deze later weer door te verkopen. Met het geld kon hij zijn drugsverslaving onderhouden. Camerabeelden bewezen de schuld van beklaagde, die ook al een keer betrokken was bij een steekincident met barbecuevork. Daarvoor kreeg hij een half jaar cel.