Peerse organiseert ‘Benefiets’ voor Kom op tegen Kanker: “Met de namen van overleden mama en drie jonge vrouwen op mijn outfit” Birger Vandael

09 januari 2020

11u55 0 Peer Voor de Peerse Diane van den Bergh wordt 2020 een druk jaar. Op zaterdag 18 januari organiseert ze een speciale ‘Benefiets’ met tal van bekende artiesten ten voordele van Kom op tegen Kanker. Met Hemelvaart fietst ze in het spoor van Goedele Wachters van Rennes naar Mechelen. “Té veel mensen in mijn naaste omgeving vochten of vechten tegen deze vreselijke ziekte en toen ook een goede vriendin getroffen werd, wou ik niet langer niets doen”, vertelt ze.

Diane is een sportieve vrouw. Tien jaar geleden leende ze een fiets en voor ze het wist, was ze verkocht aan de wielersport. “Ik hou ervan om af te zien”, glimlacht ze. “Dus elk jaar zocht ik een nieuwe uitdaging. Dat kon een berg zoals de Mont Ventoux zijn, die ik dan drie keer op één dag beklom, of zelfs een heuse toeristentocht zoals De Ronde van Vlaanderen of La Marmotte (een tocht over enkele Alpenreuzen, red.).”

Nu moet Diane dus vier dagen na elkaar 250 kilometer de fiets op tijdens de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Vanuit de Bretoense hoofdstad zal ze via glooiende wegen ons land bereiken. Alle deelnemers zamelen vooraf 6.000 euro in voor kankeronderzoek. Kom op tegen Kanker ondersteunt en geeft advies bij het opzetten van acties om dat bedrag in te zamelen.

Emotionele dagen

Eén van die acties is dus ‘Benefiets’, dat op 18 januari in samenwerking met vzw Nonsense plaatsvindt in BICC Peer. Met onder ander de lokale charmezanger Salim Seghers, begeleidingsband Rusty Roots, Mario Goossens van Triggerfinger en Jolien Thijs (bekend van haar samenwerking met The Scabs) staan er een pak mooie namen op de affiche. “Het was een heel huzarenstukje om ze allemaal te bereiken, maar uiteindelijk zei iedereen die op mijn wishlist stond volmondig ja. Momenteel ligt mijn focus op de voorbereiding van die avond, daarna kan ik gaan trainen. Alle tickets zijn inmiddels trouwens al de deur uitgegaan. Dat maakt me superblij!"

“Het worden straks wel emotionele dagen als ik aan de lange onderneming begin”, voorspelt Diane. “Op mijn outfit heb ik de namen van mijn mama en drie jonge vrouwen gezet die de strijd tegen kanker verloren. Ook mijn fietsmaatje en schoonzus, die getroffen werden door kanker, fietsen in gedachten met mij mee. Op deze manier wil ik mensen met kanker een hart onder de riem steken en mijn steentje bijdragen aan Kom op tegen Kanker.”

Wielertruitjes geveild

In de marge van het event wordt er ook ‘fietsen op rollen’ georganiseerd waarmee je een duovlucht met een paramotor kan winnen. Er zullen ook truitjes van onder meer wielrenner Jasper Stuyven en de volledige Lotto Soudal-ploeg worden geveild. Op die manier hoopt Diane aan het gewenste bedrag te komen.

Alle info op www.de1000km.be/team/diane.