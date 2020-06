Peerse jeugdverenigingen verdelen Boslandgids Birger Vandael

27 juni 2020

14 Peerse jeugdverenigingen gaan dit weekend op pad door de Peerse dorpen en droppen een Boslandgids in elke brievenbus. De 156 pagina dikke brochure is de ideale gids voor een vakantie in eigen buurt. Gezien de speciale zomer wil de stad en bij uitbreiding Bosland de Perenaren uitnodigen om de eigen achtertuin te verkennen. Het aanbod van het keuzemenu bestaat uit fietsen, wandelen, kinderen, cultuur, verrassingen en leuke plekjes. Niks ontvangen? Check dan de digitale versie op www.zomerinpeer.be.