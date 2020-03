Peerse Jana (6) in ‘Dat Belooft Voor Later’ Birger Vandael

18 maart 2020

14u07 0 Peer Hoe reageren 5- en 6-jarigen als ze op het plafond kunnen lopen? Of als ze de tijd kunnen stoppen? En lukt het ouders om het gedrag van hun zoon of dochter te voorspellen? De kijker ontdekt het vanaf deze woensdagavond samen met Staf Coppens in het nieuwe seizoen van Dat Belooft Voor Later op VTM. De 6-jarige Jana uit Peer is in de eerste aflevering samen met haar ouders Nicole en Jeroen te zien.

De wereld ligt nagenoeg stil, maar de televisie blijft draaien. Vanaf nu ziet de woensdagavond er op VTM een beetje anders uit dan voorzien: Dat Belooft Voor Later komt om 20.35 uur in de plaats van het geplande The Best of Holland’s Got Talent. Beste Kijkers wordt vervangen door het tweede seizoen van Spitsbroers om 21.40. De opnames van Beste Kijkers worden preventief opgeschort om geen enkel risico te nemen in deze coronatijden voor de hoogzwangere presentatrice Nathalie Meskens, panelleden, crew en publiek.

Knotsgekke situaties

Het eerste seizoen van Dat Belooft Voor Later was het ideale familiemoment voor gemiddeld 648.061 kijkers, goed voor een marktaandeel van 36.3% (VVA 18-54). In het nieuwe seizoen werkt Staf nog meer dan vorig jaar met bekende Vlamingen die hem helpen om de kinderen beet te nemen. “Ik kijk er ontzettend naar uit om kinderen opnieuw in knotsgekke en voor hen ondenkbare situaties te plaatsen. Het ongeloof in hun ogen is keer op keer goud waard”, vertelt Staf Coppens.