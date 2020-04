Peerse gemeenteraad vindt plaats via videoconferentie Birger Vandael

15 april 2020

De gemeenteraad in Peer van 22 april zal plaatsvinden via videoconferentie. Dat is logischerwijze het gevolg van de coronamaatregelen. Hetzelfde geldt voor de OCMW-raad. Ook wat de agenda betreft zullen er enkele punten met betrekking tot corona worden behandeld. Zo buigt de raad zich over de opstart van een schakelzorgcentrum in het nieuwe P-blok van het woonzorgcentrum Sint-Antonius (VitaS) in Peer. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afvaardiging aan te duiden en de interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Verder op de agenda zien we ook dat de raad kennis zal nemen van de fusie van Basisschool Pieter Brueghel met de Basisschool De Dommelbrug, het Katholiek Basisonderwijs Kleine-Brogel, het Katholiek Basisonderwijs Eksel en de Vrije gesubsidieerde Gemengde Basisschool tot de vzw Katholiek Basisonderwijs Peer.