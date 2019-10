Peerse cannabistelers riskeren 40 en 18 maanden cel BVDH

11 oktober 2019

Een 26-jarige Perenaar en zijn partner riskeren respectievelijk veertig en achttien maanden cel voor een professionele wietplantage die in hun woning werd aangetroffen. Het ging in totaal om 478 planten. Op 26 maart 2019 werd er binnengevallen in de woning van het koppel aan de Noordervest. De man droeg reeds een enkelband nadat hij in het verleden al enkele keren veroordeeld was. Naar eigen zeggen stond het water hem aan de lippen. Zijn partner was op de hoogte van de plantage. Het parket vroeg ook de verbeurdverklaring van ruim 64.000 euro. Vonnis op 7 november.