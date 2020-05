Peer zoekt lokale artiesten voor cultuur op straat Birger Vandael

28 mei 2020

16u01 0

Om ervoor te zorgen dat de Perenaar deze zomer toch kan genieten van cultuur, rekent de stad op de hulp van lokale artiesten. Op die manier wil men stoep- en straatconcerten organiseren. Deze kunnen creatief worden ingevuld, denk maar aan een ode onder een balkon of een verrassend muziekstuk tijdens een fietstocht. Muzikanten, zanggroepen, auteurs, dichters, acteurs of andere kunstenaars die zich geroepen voelen, kunnen een formulier invullen op www.peer.be/cultuuropdestoep. Wie met een dergelijk optreden iemand wil bedanken, verrassen of in de bloemetjes wil zetten, kan de deelnemers binnenkort terugvinden op de website van www.biccpeer.be.